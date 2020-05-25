رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 7 حالات جديدة من «عزل بنى سويف»

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:29 ص
عزل بني سويف
عزل بني سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
طباعة
شهد مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الإثنين، تعافي وخروج 7 حالات جديدة بينها طفل، بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة حتى الآن منذ بداية تخصيصه لحالات الإصابة بالفيروس في 5 مايو الجاري.

ومن ناحية أخرى قامت مؤسسة الهلال الأحمر المصري بتقديم بعض الهدايا العينية وتيشيرتات للفريق الطبي وعمال النظافة وأفراد الأمن بمستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى مستشفى العزل بالمدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات الإيجابية والمستقرة صحيًا، وتم تسليم الهدايا لمدير المستشفى وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف
عزل بني سويف

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب "سمراء النيل "وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية