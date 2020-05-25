خروج 7 حالات جديدة من «عزل بنى سويف»

شهد مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الإثنين، تعافي وخروج 7 حالات جديدة بينها طفل، بعد أن تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة حتى الآن منذ بداية تخصيصه لحالات الإصابة بالفيروس في 5 مايو الجاري.ومن ناحية أخرى قامت مؤسسة الهلال الأحمر المصري بتقديم بعض الهدايا العينية وتيشيرتات للفريق الطبي وعمال النظافة وأفراد الأمن بمستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى مستشفى العزل بالمدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات الإيجابية والمستقرة صحيًا، وتم تسليم الهدايا لمدير المستشفى وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.