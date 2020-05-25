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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تستعد لإنهاء «طوارئ كورونا»

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:26 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الإثنين، عن أن اليابان قد تنهي حالة الطوارئ المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا التاجي، مما يخفف القيود على النشاط الاقتصادي القائم في طوكيو وأربع محافظات أخرى قبل الموعد المحدد، مع السيطرة على انتشار العدوى.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الوزير قوله إن لجنة استشارية أقرت خطة الحكومة لرفع حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو وتشيبا وكاناغاوا وسايتاما، وكذلك في هوكايدو في شمال اليابان.

ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء شينزو آبي- خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق اليوم- قرارًا نهائيًا ويعلن عن انتهاء حالة الطوارئ كما حدث بالفعل في 42 محافظة من مقاطعات البلاد الـ47.

وقال نيشيمورا للجنة في اجتماع اليوم الإثنين: "بعد تقييم شامل، ترى الحكومة أن حالة الطوارئ لم تعد ضرورية في جميع المحافظات"، مضيفًا أن الحكومة ستحدد فترة انتقالية وتقيم حالة الإصابة كل ثلاثة أسابيع، مما يعني أن الطلبات على الأشخاص بالبقاء في المنزل وتجنب التجمعات الكبيرة قد يتم تخفيفها تدريجيًا فقط.

وسوف يطلب من الناس الامتناع عن عبور حدود المحافظات حتى نهاية مايو الجاري، وفقًا لنيشيمورا، المسئول عن الاستجابة الطارئة للفيروس.

وكان آبي قد دعا الشعب الياباني إلى تغيير أنماط حياتهم من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والعمل من المنزل للسماح برفع حالة الطوارئ بهدف بث الحياة في الاقتصاد المنكوب بالركود، خاصة أن منطقة طوكيو وهوكايدو تمثلان حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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