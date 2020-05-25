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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:15 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 82985 حالة، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيل 10 منها في منطقة منغوليا الداخلية والحالة الأخيرة في مقاطعة سيتشوان، كما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 7 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78268 شخصًا، وأن 5152 من المخالطين لمرضى بالفيروس لا يزالون تحت الملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1724 حالة وافدة من الخارج، غادر منها 1678 حالة المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 40 حالة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض المسجلة حتى يوم أمس إلى 396 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1065 حالة مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و441 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1030 مريضًا في منطقة هونج كونج و45 في منطقة ماكاو، و414 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

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