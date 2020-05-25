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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يشن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات فى معيتيقة

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:14 ص
غارات
غارات
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أعلنت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، عن تنفيذ الجيش الوطني الليبي سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الجيش الوطني الليبي قصف جوا مواقع للميليشيات في مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

وتأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.

وأشار المسماري، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إلى أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكني أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، موضحا أنه قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، قائلا: "هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".

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