تراجع إصابات كورونا فى كوريا

أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، تراجع العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى أقل من 20 إصابة مرة أخرى، غير أنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا يتباطأ.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة إنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة، خلال يوم أمس الأحد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11٫206 إصابات بينما تم تأكيد وفاة حالة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 267.ومن بين الـ16 حالة الجديدة، كانت 13 حالة لانتقال العدوى محليا وجاءت الـ3 حالات المتبقية من الخارج.وتمت إعادة فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية تدريجيًا، منذ يوم الأربعاء الماضي، وتراقب سلطات الصحة عن كثب تطورات الوضع.