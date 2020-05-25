غدًا.. حفل غنائي لنانسي عجرم «أون لاين»

تقدم المطربة اللبنانية نانسي عجرم غدًا الثلاثاء حفلًا غنائيًا في بيروت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في بثّ حصري عبر قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وتأمل الفنانة نانسي عجرم أن ينال الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، وتسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، وستقدم فيه عددًا من أشهر أعمالها، مثل: "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".