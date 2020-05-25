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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. حفل غنائي لنانسي عجرم «أون لاين»

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:40 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
أ ش أ
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تقدم المطربة اللبنانية نانسي عجرم غدًا الثلاثاء حفلًا غنائيًا في بيروت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في بثّ حصري عبر قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل الفنانة نانسي عجرم أن ينال الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، وتسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، وستقدم فيه عددًا من أشهر أعمالها، مثل: "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".

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