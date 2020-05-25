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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

192 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:38 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 124 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3820 حالة، بينها 165 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 458 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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