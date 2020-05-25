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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس اليوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:53 ص
سفينة حاويات
سفينة حاويات
مصطفى دياب
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تعبر اليوم الإثنين أكبر سفينة حاويات في العالم، وهي "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكوري "HMM"، قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا، ويشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبورها.

ويعد الخط الملاحي "Hmm" خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية، وتستخدم تلك الباخرة لخدمة الخط الملاحي بين آسيا وأوروبا، ولم يستجب الخط لدعوات المرور من طريق رأس الرجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

يأتى عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس، في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل المهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي "HMM" ووكلاء الخط ممثلين في شركة "كادمار" للملاحة، وتناولت تلك المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية.

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