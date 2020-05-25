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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية هولندا تستعد لعودة صلوات القداسات بإجراءات احترازية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:22 ص
إيبارشية هولندا
إيبارشية هولندا
تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، عن استعدادتها لعودة صلوات القداسات بكنائسها خلال وقت قريب.

ودعت الإيبارشية الأقباط لحجز مواعيد لحضور القداسات خلال الفترة المقبلة، وقصرت عدد الحضور بالقداس على 20 فردًا فقط، وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت إيبارشية هولندا، في بيان لها، على ضرورة الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية، خلال حضور القداسات، والتي تمثلت في تطبيق مبدأ التباعد بين الأفراد لمسافة مترين وضرورة ارتداء الكمامة.

ونوهت بأنه لن يسمح بحضور القداسات لأي شخص لم يسبق له تسجيل موعد سابق، مؤكدة على ضرورة الانصراف من الكنيسة عقب انتهاء صلوات القداس مباشرة.

كما خصصت رقمًا هاتفيًا للتواصل مع أقباط هولندا، لحجز موعد حضور القداسات الإلهية خلال الفترة المقبلة، للتنسيق للحضور بالكنيسة.

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