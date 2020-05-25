زلزال «على الهواء» أثناء حوار لرئيسة وزراء نيوزيلندا (فيديو)

شهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، موقفًا صعبًا، أثناء إجرائها حوارًا على الهواء مباشرة داخل مبنى البرلمان.وتعرض مبنى البرلمان لهطة أرضية نتيجة زلزال، حيث قاطعت "أرديرن" مستضيفها، وقالت له "انتظر، ماذا يحدث هنا في مبنى البرلمان؟".وقالت وهي تنظر للأعلى وحول الغرفة: "لدينا زلزال بسيط قليلًا هنا، هزة جيدة إلى حد ما هنا". "ولكن، رأيت أشياء تتحرك ورائي".وتقع نيوزيلندا على حلقة النار في المحيط الهادئ وتسمى أحيانًا جزر هشة بسبب الزلازل المتكررة.