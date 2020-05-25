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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفل تامر حسني مع جمهوره خلال اولى ليالي العيد من خلال حفل قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتم بثه اون لاين علي قناة أون منذ ساعات

رسائل تامر حسنى لجمهوره فى أولى حفلات ليالى العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:06 ص
جريدة الدستور
أحمد عارف
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قدم الميجا ستار تامر حسني أولى حفلات عيد الفطر والتي عرضت بشكل حصري على قناة "أون"، مساء أمس، وامتدت للساعات الأولى من اليوم التالي.

وحقق الحفل صدى واسعًا من قبل الجمهور، خاصة أن تامر حسني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدموا الحفل "أون لاين" دعما للجمهور في ظل وضع الحظر والوباء الذي يمر به العالم وهو كورونا (كوفيد ـ 19).

تامر بدء حفله الغنائي بأغنية "الأصل مصري" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وقدمت لصالح جمع تبرعات لتجهيز المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي أثناء موسم رمضان الماضي، ثم وجه تامر رسالة لفرقته ولجمهوره الذي يشاهده على الشاشة قائلا: "إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وحفلاتنا هترجع تاني".

واستمر "تامر" في تقديم عدد من الأغنيات بدءا بـ"اللحظة حلوة" ثم "حلو المكان" و"عنيا بتحبك" و"ارجعلي" و"كفاياك أعذار" و"ورد صناعي" و"ناسيني ليه".

وعقب الحفل أجرى تامر حسني لقاءً تلفزيونيًا، كان حريصًا من خلاله أن يبث رسائل اطمئنان لجمهوره خلال هذه الفترة الحرجة التي مروا بها من مكوثهم في منازلهم للحد من من انتشار فيروس كورونا، طالبا من جمهوره في الوطن العربي أن يتعاملوا مع الأزمة بصدر رحب، وأن يتخذوا الإجراءات الاحترازية نظرا لصعوبة هذه الفترة التي يمر بها العالم.

ووصف تلك الفترة بأنها اختبار من الله سبحانه وتعالى ويجب أن نرجع إليه من خلال صلاوتنا ومساعدتنا لبعض.

وتحدث تامر عن طريقة تعامله مع الأزمة، خلال لقائه في فضائية "أون"، قائلا: "تعاملت مع فترة الحظر منذ أول أيامه، كشهر رمضان"، موضحًا أن الإنسان في شهر رمضان يعوض العديد من الأشياء التي لا يستطيع تعويضها في الحياة الطبيعية، إضافة إلى أنه أصلح من شئون كثيرة في حياته الخاصة، كما أنه قضي وقتا أكثر من زوجته وأولاده وعوضهم من فترة انشغاله الدائم خلال الفترات الماضية ما بين السينما والغناء سواء كان في تصوير أعماله الفنية أو سفره الدائم لتقديم حفلات غنائية كانت تبعده عن أسرته.

وأضاف تامر أنه حريص على ممارسة الرياضة في حياته الطبيعية، ولكن أثناء فترة الحظر استغل الوقت وخسر نحو 14 كيلو من وزنه.

ووجه تامر رسالة للشباب أن يكون لديهم طموح واجتهاد وعمل طوال الوقت كي يتحقق النجاح، قائلا: "لو احتجت إيد تدفيك ابقي امسك التانية".

وتحدث عن تفاصيل كثيرة من بينها علاقته بالفنان أحمد حلمي وأنه صديق شخصي له ولابنائه.

ويرص تامر دائما في أعماله على تقديم رسالة للشباب، وأن يقدم أعمالًا هادفة، سواء في الغناء أو السينما أو المشاركة في الأعمال الخيرية، خاصة أنه الفتره الماضية شارك في أكثر من عمل إنساني لجني التبرعات لصالح المستشفيات وتجهيزها، وتقديم أوبريت "أنت أقوى" لتقديم تبرعات لمواجهة محددوي الدخل، ومستشفي 5757، وإعلانة كفالة 400 أسرة مصرية؛ ومؤخرا إعلانه أن هذا الحفل مقدم خصيصا للجمهور في منزله حتى يشعرون بالعيد بجانب جمع تبرعات لمتضرري جائحة كورونا.

وتم على هامش الحفل عرض كليب أغنية "أنت معايا"، الذي شاركه فيه الشاب خالد وعبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة "أون"، وحقق نسب مشاهدة مرتفعه على صفحات السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الساعات الماضية.

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