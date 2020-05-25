الكنيسة تحيى ذكرى رحيل أبيفانيوس أسقف قبرص.. تعرف عليه

تحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الموافق 25 مايو 2020، ذكرى رحيل القديس أبيفانيوس أسقف قبرص.وبحسب كتاب "السنكسار" الكنسي، ولد هذا القديس من أبوين يهوديين، وتوفي والده فقامت أمه بتربيته، وقد ترك له والده دابة فقابله رجل مسيحي يدعي فليوثاوس ليشتريها منه، ولكن الدابة رفصت أبيفانيوس في فخذه ووقع مغشيا عليه فصلب فيلوثاوس على فخذه فبرئ من ألمه، فاستفهم أبيفانيوس فأجابه فيلوثاوس: "إنه الصليب" وأرشده عن السيد المسيح.ويضيف الكتاب: "وحدث وهو سائر مرة في الطريق أن أبصر فقيرا يطلب صدقة من أحد الرهبان وإذ لم يكن معه نقود ليعطيه خلع الثوب الذي عليه وأعطاه له، فرأى أبيفانيوس كأن حلة بيضاء نزلت من السماء على ذلك الراهب فتعجب من ذلك وتقدم إلى الراهب وسأله من هو وما هو دينه؟ فأعلمه أنه مسيحي فطلب إليه أن يرشده إلى حقائق هذا الدين".وتابع كتاب السنكسار: "فأتي به إلى الأسقف فعلمه شرائع الدين المسيحي وعمده، ثم أحب أبيفانيوس أن يترهب فأرسله الأسقف إلى دير القديس لوقيانوس، وهناك تتلمذ للقديس إيلاريون وكانت نعمة الله عليه، ولما تنيح أسقف قبرص اتفق أن دخل القديس أبيفانيوس إلى المدينة ليشتري بعض المطالب وكان معه راهبان فأوحي إلى أسقف قديس أن يذهب إلى السوق ويختار الراهب الذي كان بيده عنقودان من العنب والذي اسمه أبيفانيوس ليرسمه أسقفا على قبرص".واستكمل: "دخل السوق وجده ومعه الراهبان وبيده العنقودان، وقد سار هذا القديس في الأسقفية السيرة التي ترضي الله ووضع كتبا وميامر كثيرة وكان يعظ دائما عن الرحمة".