جمعية الشباب القبطى بنجع حمادى تشيد بزيارة المحافظ لدار الرعاية

تقدمت جمعية الشباب القبطي بنجع حمادي التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك، برسالة شكر إلى محافظ قنا اللواء أشرف الدوادي، لزيارته دار رعاية الطفولة التابعة للجمعية.وكان اللواء أشرف الدواوي محافظ قنا والقيادات التنفيذية قد قاموا بجولة لعدد من دور رعاية الطفولة والأيتام من بينها دور مسيحية كجمعية الشباب القبطي، ومقري الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادي بقنا، والتي تقدم خدمات اجتماعية لكافة الأطفال الأيتام، وذلك لتقيدم التهنئة لهم بمناسبة فترة العيد.