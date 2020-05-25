الأنبا هدرا يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر المبارك

بعث الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، برسالة تهنئة إلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من قيادات المحافظة، من بينهم مدير الأمن ووكيل وزارة الأوقاف، وكافة المسئولين والقيادات التنفيذية والدينية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأشار الأنبا هدرا، في رسالته، قائلًا: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام، لتعود الأسرة المصرية وتجتمع في مثل هذه المناسبات بروح الود والإخلاص تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".واختتم رسالته قائلًا: "نصلي إلى الله أن يرفع عنا وعن بلادنا العزيزة مصر وعن كل العالم، شر هذها الوباء".