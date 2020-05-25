الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان لها، إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج وكان عشرة من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم.