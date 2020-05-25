كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز، اليوم، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية بلغ11 ألفا و190 شخصا بعد تسجيل 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس فى البلاد عند 266، بينما تعافى 10 آلاف و213 شخصا.وتجدر الإشارة إلى أنه مر حوالى 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة فى كوريا الجنوبية.