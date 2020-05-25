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سياسي

نواب: الحظر الكلى فرصة لتقليل أعداد المصابين بالوباء

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:45 ص
جريدة الدستور
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أكد برلمانيون أن تطبيق حظر التجوال الكلى خلال فترة عيد الفطر المبارك فرصة لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشددين على إرتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الزحام والتكدس، خاصة أنه سيتزامن بعد العيد عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تنصح بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

يقول حسنى حافظ عضو مجلس النواب، إن الدولة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بكامل قوتها، وحققت إنجازات ونجاحات كبيرة فشلت دول كبرى تمتلك منظومات صحية على أعلى مستوى فى الوصول إليها، رغم أن هناك استهتارا من قبل بعض المواطنين فى التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف أن، حجم الإصابات بفيروس كورونا بمصر ما زال تحت السيطرة، ولم نصل إلى مراحل بلغتها دول أخرى، موضحًا أنه من الصعب تطبيق الحظر بشكل كلى ولكن لا بد من تطبيقه خلال أيام العيد نظرا لسلوكيات المصريين الخاطئه وتفاديا لكثرة الإصابات أيضا.

وذكرت شادية الجمل، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بحرفية عالية، وتؤدى واجبها على أكمل وجه، مطالبة المواطنين باتباع تعليمات الجهات المختصة، واستغلال الحظر الكلى خلال عيد الفطر لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالمنزل وعدم الخروج منه.

وشددت على ضرورة أن اتباع تدابير كورونا على جموع المواطنين ضرورة مهمة من ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعى، ولا تقل أهمية أيضا عن ضرورة الحذر من السرعات الجنونية لسائقى السيارات وأصحابها ومن ثم وقوع العديد من الحوادث التى تزهق أرواح المواطنين، والتى دائما ما تشهدها هذه الأيام من كل عام، نتيجة السرعات الجنونية على الطرق المختلفة.

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