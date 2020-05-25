«الأطباء» تنعى طبيب حميات إمبابة بعد وفاته بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، الذي توفي متأثرًا، مساء أمس الأحد، بإصابته بفيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر، أن الطبيب كان يعاني من أمراض مزمنة "فشل كلوي"، وظهرت عليه الأعراض، وتم إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، وتم وضعه في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.وقال أهالي مركز البدرشين بالجيزة، إن الجابري "شهيد الواجب" لم يتأخر لحظة عن خدمة أهالي المركز والقرى المحيطة بها دون أي مقابل، ولم يدخر جهدًا في السعى إلى مساعدة مصابي كورونا داخل المستشفى أو خارجه لأبناء قريته في ميت رهينة والمناطق المحيطة فيها.ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل في العاشرة من صباح اليوم الإثنين بمسقط رأسه بقرية ميت رهينة.