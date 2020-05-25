خروج 3 متعافين من بينهم مسن بمستشفى العزل بإسنا (صور)

أعلن وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى عزل إسنا، إن إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى قد بلغ حتى الآن 421 متعافيًا، وذلك عقب خروج 3 متعافين جدد من بينهم شخص يبلغ 88 عامًا، بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف "الضوي"، في تصريحات له، أن مستشفى عزل إسنا في مقدمة مستشفيات العزل الأخرى من حيث تحقيق أعلى معدلات للشفاء، مشيرًا إلى من بين المتعافين مرضى يعانون من أمراض مزمنة، ومسنين من المصريين والأجانب، وأطفال وسيدات خضع البعض منهن إلى عمليات ولادة قيصرية بداخل المستشفى.وأوضح أن الفريق الطبي بمستشفى عزل إسنا يعتمد بشكل كليًا على تنفيذ كافة النقاط التي وردت ببروتوكول وزارة الصحة وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في ظل وجود الجانب الاجتهادي من جانب الفريق الطبي، والعاملون بالمستشفى، حيث يتم تدشين مبادرات بداخل المستشفى تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمرضى.وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعافي دفعة جديدة من المرضى، مناشدًا المواطنين بالحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس.وفي سياق متصل، شهد مستشفى المدينة الشبابية بالطود جنوب محافظة، تعافي وخروج 13 مصابًا بفيروس كورونا.في ذات السياق قال الدكتور وليد العربي، مدير مستشفى المدينة الشبابية في الأقصر، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 13 مصابا بفيروس كورونا على التعافي، وذلك من خلال اتباع تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.وأضاف "العربي"، في تصريح لـ"الدستور" أن النظام العلاجي لمرضى كورونا بداخل مستشفى المدينة الشبابية يعتمد بشكل كبير على الاهتمام بالصحة النفسية للمرضى، نظرًا لتأثير ذلك على قدرة الجهاز المناعي للجسم، والذي يعد المقاتل الأول والأقوى لفيروس كورونا.وأشار إلى أن المرضى يخضعون إلى عدة طرق علاجية تبدأ بتناول الفيتامينات، وتناولهم لوجبات غذائية معتدلة السعرات الحرارية، ذات مستويات منخفضة من السكريات، هذا إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية للمرضى حيث يتم السماح لهم بالخروج من غرفهم، في ظل اتباع الإجراءت الوقائية والاحترازية والسماح لهم بممارسة نشاط التريض للمصابين بفيروس كورونا المستجد.ويعتبر ذلك النشاط بالمستشفى هو المبادرة الأولى بين نزل ومستشفيات العزل بتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للطاقم الطبي لبذل مجهود واتباع أحدث الأفكار لمساعدة المرضى علي التعافي، وكذلك ممارسة المشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم.وأكد أن مديرية الصحة تعمل على توفير جميع وسائل الراحة للمرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرًا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار وطاقتها 89 سريرًا داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى وتعد من أفضل المواقع المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تليفزيون واستقبال أقمار فضائية "ريسيفر" ودورات مياه داخل كل غرفة.