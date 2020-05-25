رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 3 متعافين من بينهم مسن بمستشفى العزل بإسنا (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:08 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
أعلن وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى عزل إسنا، إن إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى قد بلغ حتى الآن 421 متعافيًا، وذلك عقب خروج 3 متعافين جدد من بينهم شخص يبلغ 88 عامًا، بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف "الضوي"، في تصريحات له، أن مستشفى عزل إسنا في مقدمة مستشفيات العزل الأخرى من حيث تحقيق أعلى معدلات للشفاء، مشيرًا إلى من بين المتعافين مرضى يعانون من أمراض مزمنة، ومسنين من المصريين والأجانب، وأطفال وسيدات خضع البعض منهن إلى عمليات ولادة قيصرية بداخل المستشفى.

وأوضح أن الفريق الطبي بمستشفى عزل إسنا يعتمد بشكل كليًا على تنفيذ كافة النقاط التي وردت ببروتوكول وزارة الصحة وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في ظل وجود الجانب الاجتهادي من جانب الفريق الطبي، والعاملون بالمستشفى، حيث يتم تدشين مبادرات بداخل المستشفى تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمرضى.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعافي دفعة جديدة من المرضى، مناشدًا المواطنين بالحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس.

وفي سياق متصل، شهد مستشفى المدينة الشبابية بالطود جنوب محافظة، تعافي وخروج 13 مصابًا بفيروس كورونا.

في ذات السياق قال الدكتور وليد العربي، مدير مستشفى المدينة الشبابية في الأقصر، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 13 مصابا بفيروس كورونا على التعافي، وذلك من خلال اتباع تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأضاف "العربي"، في تصريح لـ"الدستور" أن النظام العلاجي لمرضى كورونا بداخل مستشفى المدينة الشبابية يعتمد بشكل كبير على الاهتمام بالصحة النفسية للمرضى، نظرًا لتأثير ذلك على قدرة الجهاز المناعي للجسم، والذي يعد المقاتل الأول والأقوى لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المرضى يخضعون إلى عدة طرق علاجية تبدأ بتناول الفيتامينات، وتناولهم لوجبات غذائية معتدلة السعرات الحرارية، ذات مستويات منخفضة من السكريات، هذا إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية للمرضى حيث يتم السماح لهم بالخروج من غرفهم، في ظل اتباع الإجراءت الوقائية والاحترازية والسماح لهم بممارسة نشاط التريض للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر ذلك النشاط بالمستشفى هو المبادرة الأولى بين نزل ومستشفيات العزل بتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للطاقم الطبي لبذل مجهود واتباع أحدث الأفكار لمساعدة المرضى علي التعافي، وكذلك ممارسة المشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم.

وأكد أن مديرية الصحة تعمل على توفير جميع وسائل الراحة للمرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرًا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار وطاقتها 89 سريرًا داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى وتعد من أفضل المواقع المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تليفزيون واستقبال أقمار فضائية "ريسيفر" ودورات مياه داخل كل غرفة.

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: أسقطنا 100 قتيل و22 أسيرًا من المرتزقة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوي.. حملت لقب "سمراء النيل "وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

نجم الساعة

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية