قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

رد المستشار خالد محجوب، على الانتقادات التي وجهها البعض بشأن بث مشاهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي، والتي اعتبروها غير جائزة قانونًا.وقال "محجوب"، في منشور له عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "بصفتي رجل قانون وأستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي لأكثر من عشر سنوات، وقاضي مصري، أؤكد خلو قانون الإجراءات الجنائية بنصوص مواده من (470 إلى 477) المخصصة لإجراءات تنفيذ حكم الإعدام، وأيضا خلو ضمانات عقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري من منع بث تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه".وأكد أنه لا يوجد ما يمنع بث تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، ما دام تنفيذ العقوبة جاء وفق ما نص عليه القانون.وارتبط اسم المستشار خالد المحجوب بقضية هروب السجناء أثناء أحداث 28 يناير 2011، والتي حكم فيها على عناصر جماعة الإخوان، واستدعى محمد مرسي في القضية، أثناء فترة توليه الرئاسة، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة.