جمال العدل: يسرا لا تطلب أسماء معينة للعمل معها

قال المنتج جمال العدل، إن يسرا فنانة مريحة جدًا فى العمل، ولا تفرض رأيها مطلقًا وهذا هو سر نجوميتها، مؤكدًا أنها تعمل على دعم جميع أفراد طاقم العمل الذي يشاركها، ولا تشترط أية أسماء أو تتدخل في أمور التصوير.





وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن يسرا قيمة فنية كبيرة، وحققت نجاحات كبيرة على مدى تاريخها الفني، وعالجت قضايا اجتماعية من خلال أعمالها الفنية.





ولفت "العدل"، إلى أن الظروف الإنتاجية كانت في منتهى الصعوبة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مردفًا أن صناعة الفن شئ مهم يجب أن يحظى بتقدير الآخرين، خاصة وأن البسطاء الآن يأخذون ثقافتهم من المسلسلات والأعمال الجيدة والوطنية.