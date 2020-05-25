عبير صبرى: «كنت بدعى ربنا اشتغل مع يسرا»

قالت الفنانة عبير صبري، إنها كانت تدعو الله أن يجمعها عمل فني مع الفنانة يسرا، حتى استجاب الله لدعائها وعملت معها في مسلسل "خيانة عهد".وأضافت عبير صبرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "كنت بدعي ربنا أني اشتغل مع يسرا وكل ما أشوفها في مكان أقول لنفسي ما أروح ليها وأقولها.. بس بتراجع لأني عارف أن فيه ناس كتير قالت لها كدا".وأعربت عن سعادتها بتجربتها مع الفنانة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد"، قائلة:" أنا بتعامل مع يسرا على أساس أني من المعجبين بيها، قلت ليها أثناء التصوير خليهم يزودوا المشاهد بتاعتي معاكي".وأردفت: "عملت مع عظماء ولكن لا نجم مثل يسرا تتعامل مع فريق العمل بشكل إنساني، شخصية لديها رقي وثقة بالنفس ولذلك تركت كل ممثل يبدع فى دوره دون تدخل".وتابعت: "لما تشتغل مع نجم بحجم يسرا لابد أن تكون على قدر المسئولية وعشان كده أخرجت كل طاقتس، يسرا قائد ومينفعش يكون معاها جنود متخاذلين".