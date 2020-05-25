«حميات إمبابة» تكشف تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا

أعلن الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، وفاة الطبيب محمد عبدالباسط الجابري أحد الأطباء بالمستشفى نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضح "الجارحي"، في تصريحات خاصة، أن الطبيب كان يعاني من أمراض مزمنة "فشل كلوي" وظهرت عليه الأعراض وتم إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة.وأشار إلى أنه تم وضعه في العناية المركزة من ثلاثة أيام ثم توفي بعد ذل.يذكر أنه تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الطبيب بعد إصابته بفيروس كورونا والتى تعد الحالة الثالثة بين الأطباء اليوم.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.