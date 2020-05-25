هل يكون «الاختيار 2» عن قصة إبراهيم الرفاعى؟

بعد انتهاء عرض مسلسل "الاختيار" منذ يومين فائزا بتصدر الموسم الدرامي، لما حققه من نجاحات على مدار ثلاثين يومًا، أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، إنتاج جزء ثاني من المسلسل لموسم رمضان 2021، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل خاصة بالعمل سواء من ناحية القصة وطاقم العمل.ارتباط الجمهور الشديد بالملحمة الدرامية التي جسدت بطولات قوات الصاعقة المصرية، بقيادة الشهيد البطل أحمد منسي، خلال موسم رمضان المنقضي، جعل صفحات السوشيال ميديا في حالة شغف وفضول من قبل الجمهور لمعرفة مَن هو بطل قصة الجزء الثاني للمسلسل من رجال القوات المسلحة.يحاول البعض ربط الخيوط الدرامية للوصول لتفاصيل العمل قبل الإعلان عنه، خاصة أن هناك مئات الأسماء من أبطال ورجال القوات المسلحة.ومن حيث انتهى المشهد الأخير من الجزء الأول لـ"الاختيار" ظهر البطل إبراهيم الرفاعي، أسطورة الصاعقة المصرية، حيث كان يزور أحمد منسي برفقة نجله حمزة قبر الأول، ويتحدث مع نجله عن عظمة ورجولة "الرفاعي".ومن ضمن القصص المعروفة أن البطل إبراهيم الرفاعي كان في حياة الشهيد البطل أحمد منسي دائما، وكان بمثابة القدوة والملهم له وأن لقب الأسطورة ورثه منسي عن إبراهيم الرفاعي أسطورة الصاعقة المصرية.وفي إحدى حلقات مسلسل "الاختيار" ظهر في جدران منزل منسي برواز يحمل صورة إبراهيم الرفاعي الذي كان حاضرا في ذهن منسي من خلال مواقفه الشجاعية والإنسانية.يذكر أنه في السابق أعلن عن تجسيد شخصية البطل إبراهيم الرفاعي في عمل فني من بطولة الفنان محمد إمام ولم يتم الكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن.