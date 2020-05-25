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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوبكر الرويضانى.. 7 معلومات عن أمير «فيلق الشام» بعد القبض عليه بليبيا

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:02 ص
أبوبكر الرويضاني
أبوبكر الرويضاني
عبير سليم
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أعلن "الجيش الوطني الليبي"، مساء اليوم، عن أن قواته ألقت في محاور العاصمة طرابلس القبض على الداعشي، محمد الرويضاني المكني بـ "أبو بكر الرويضاني"، واصفا إياه بأنه "أحد أخطر عناصر داعش في سوريا".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للقيادة العامة أن الرويضاني انتقل إلى ليبيا "برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام"، مؤكدا أنه كان يقاتل مع ميليشيات حكومة الوفاق الوطني في صفوف قوات "يقودها ضباط أتراك".

وبحسب مصادر فإن الإرهابي هو:-

- أحد سكان باب عمرو بمحافظة حمص السورية. 
- في العقد الرابع من عمره. 
- التحق بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام الذي تم تشكيله برعاية تركية. 
- تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت نهاية 2014.
- شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمال سوريا. 
- شارك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قوات سوريا الديمقراطية. 
- أشرف على عمليات تعذيب ونهب منازل الأكراد في شمال سوريا.

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