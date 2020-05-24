يسرا تكشف كواليس صفعها لحلا شيحا والمشهد المحذوف من «خيانة عهد»

كشفت الفنانة يسرا، كواليس مشهد صفعها للفنانة حلا شيحا، في مسلسل خيانة عهد، عند مواجهتها بأنها تعرف أنها كانت تزود ابنها بالمخدرات.وقالت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على الفناة الأولى المصرية، إن مشهد الصفع كان حقيقي، كما أنها كررت المشهد 6 مرات.وأضافت:"كنت بأقولها معلش ولو موجوعة قولي لكنها مكنتش بتنطيق".وكشفت يسرا أنه كان هناك حوار لحلا شيحا بعد تعرضها للصفعة، لكنه حذف؛ لأن المخرج خاف أن يفسر المشاهد كلامها على أنها تعاني حالة نفسية، وهي سبب خيانتها له، مردفة:"هم عملوا كده بسبب الكرة، لكن مفيش حالة نفسية، ومحبناش الجمهور يروح لحتة تانية، فحذفنا الحوار".ولفتت الفنانة يسرا، إلى أن مسلسل "خيانة عهد"، كان مقرر له أن يتم تصوير أجزاء خارجية منهم ولكن بسبب كورونا لم يتم ذلك، مشددة على أن فريق العمل اتبع كافة الإجراءات الطبية، والتباعد الاجتماعي خلال العمل، وتابعت:"ظروف العمل كانت قاسية".وقالت يسرا، إن فيروس كورونا وباء عالمي خارج عن سيطرة العالم ولا يجب التهاون بشأنه، ويجب اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.وأضافت:"أنا عن نفسى بتبع الإجراءات الطبية، جوزي لو خرج من البيت بوقفه على الباب وهو راجع وبرشه وهو بيقول لي مش معقول".