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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسرا تفجر مفاجأة عن تعاقداتها مع شركة العدل

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:49 ص
يسرا
يسرا
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة يسرا، مفاجأة عن تعاقداتها مع مجموعة العدل للإنتاج الفني، وهي أنها توقع العقد بعد الانتهاء من التصوير، وليس قبله.

وقالت "يسرا"، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، إنها تهتم أكثر بأن يتم المسلسل بشكل صحيح، كما أنها تعتبر "العدل" بيتها، ولهذا غالبية أعمالها من إنتاج مجموعة العدل.

من ناحيته، قال المنتج جمال العدل، إن يسرا فنانة عظيمة، وجميع أعمالها ناجحة، وفنانة تحب الجميع وترحب بجميع من يعمللون معها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي: "يسرا عمرها ما طلبت حاجة، وتؤمن أن المخرج هو المسئول عن العمل".

وكانت آخر أعمال يسرا، مسلسل "خيانة عهد" وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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