مدير نزل الطود بالأقصر: تمكين المرضى من صلاة العيد رفع روحهم المعنوية

قال الدكتور وليد محمد، مدير نزل الطود جنوب الأقصر، إن العلاج النفسي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، له تأثير كبير جدًا مع العلاج الدوائي.وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه اجتمع بالفريق الطبي بالنزل وتناقش معهم حول سبل وآلية رفع الروح المعنوية لدى المرضى مع قدوم عيد الفطر المبارك وتم التوصل إلى إقامة صلاة العيد للمرضى في أحد الملاعب التابعة للنزل.ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو رسم الابتسامة على وجوه المرضى ومساعدتهم على رفع روحهم المعنوية.وأردف: "قمنا بتوزيع الورود وجعلناهم في أجواء سعيدة وسمعوا تكبيرات العيد عبر مكبر الصوت وأدوا الصلاة فراد".وأكد مدير نزل الطود جنوب الأقصر، أن نزله حقق أعلى نسبة شفاء فى مصر، وتابع: "13 حالة شفاء اليوم فقط..ومجموع من تم شفائهم وخرجوا بلغوا 127 حالة".