حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك، وتفرض سلطتك في عملك، وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة، وتقرر جديدًا أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.عاطفيًا: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمرًا قديمًا، أو يجعلك تراجع ما فات.صحيًا: الصحة سيف ذو حدين، إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.