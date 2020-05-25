حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناك، إلا أن جوبيتير الذي يشكل مربعا دقيقا مع ساتورن يعني أنك معرض لافتقاد أمر ما.عاطفيًا: يختبر هذا اليوم علاقة زوجية ويضعها على المحك، فإما الاستمرارية او الانفصال.صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك ليثير عصبيتك ويبقيك في حالة من التوتروتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.