«الأوقاف»: المخالفة بأداء صلاة العيد فى جماعة «مشاهد عبثية»

وصف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مشاهد أداء البعض لصلاة العيد في جماعة بمخالفة الإجراءات الاحترازية، بأنها مشاهد عبثية نتجت إما عن التحدي، أو لعدم وجود وعي بما يتسبب في أذى للناس.وقال طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن الدولة ووزارة الأوقاف لديهما رؤية في عدم إقامة الشعائر بالمساجد، وهي الخوف على صحة المواطنين.وأضاف طايع:"الأزهر الشريف له تاريخ عريق ولديه علماء وأئمة هم من ينقلون صورة الإسلام الوسطى، أما الوقائع الفردية التى صدرت من البعض فى أداء صلاة العيد كان يؤمهم فنى كهرباء ومتعثر فى الصف الثاني الإعدادي ويرتدي زي أزهري، لكنه ليس أزهريًا".وأكد أنه، لم يتم رصد أى مخالفة لأى مسجد، فيما يخص صلاة العيد وتعليمات وزارة الأوقاف عليها.من ناحيته، قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مشهد فرار شخص يرتدي الزىّ الأزهري بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، عقب مداهمة الشرطة لموقع أثناء محاولة قيام صلاة العيد أمر لا يليق بمكانة الدعاة، مشددَا على أن هذه المشاهد عبثية وبها استهانة كبيرة وكأن الناس تزايد على الدين.وأضاف:"الإسلام لا يقبل ولا يرضى بأذية الناس والهدف من منع التجمعات بما فيها الصلاة ولما لها من مكانة كبيرة هى الحفاظ على حياة البشر ".وأضاف "الإبراشي"، أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، لم يكن أمام بل طالب فاشل ومتعثر في الصف الثاني الإعدادي، يريد المزايدة.وأردف:"طالب راسب ارتدى الزي الأزهري وخرج يزايد على الدين، وبعد كدا يجرى بهذا الشكل المهين.. طيب لو أنت صاحب قضية عادلة بتجرى ليه، لكن هو عارف أنه ليس صاحب قضية وعاوز شو فقط".