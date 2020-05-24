إعلان أسماء المتعافين من كورونا بمستشفى العزل بشبين الكوم

زار مجموعة من الشباب المتطوعين، بصحبة بعض رجال الدين، صباح اليوم أول ايام عيد الفطر المبارك، المستشفى الجامعي للعزل بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، حيث قدموا الشكر للأطقم الطبية.وأشارت شيماء محمد خضر، أحد المتطوعين، إن مجموعة من الشباب المتطوعين من مليج وميت خلف بشبين الكوم وبعض رجال الدين، قاموا بزيارة المستشفى لتقديم التهنئة والدعم للأطقم الطبية والمرضى بفيروس كورونا المستجد.وخلال الاحتفال، قام أحد قيادات المستشفى بإذاعة أسماء ١٠ متعافين تم تحويل نتائج مسحاتهم من إيجابية إلى سلبية لتهنئتهم ورفع الروح المعنوية وبقية المرضى لبعث رسالة أن الشفاء ممكن، كما قام الشباب بتوزيع أطباق من الكعك لبث روح التفاؤل احتفالًا بالعيد.وعلى جانب آخر، قام بعض الدكاتره بعزل المستشفى الجامعي بإهداء لعب للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد احتفالًا بعيد الفطر المبارك.