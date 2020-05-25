حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 25 مايو 2020
الإثنين 25/مايو/2020 - 01:52 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين والمتربصين بك شرًا.
عاطفيًا: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.
صحيًا: تكون الإرادة صلبة جدًا وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.