حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين والمتربصين بك شرًا.





عاطفيًا: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.





صحيًا: تكون الإرادة صلبة جدًا وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.



