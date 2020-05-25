حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تشهد مبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.





عاطفيًا: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب إلى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.





صحيًا: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.



