حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 25 مايو 2020
الإثنين 25/مايو/2020 - 01:45 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تشهد مبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.
عاطفيًا: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب إلى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.
صحيًا: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.