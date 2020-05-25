حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد، ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تبدو اليوم منفعلًا أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.عاطفيًا: عليك ان تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا