حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 25 مايو 2020
الإثنين 25/مايو/2020 - 01:49 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني يتحدث عن بعض التشويق وعن تغيير يكون بالإجمال لمصلحتك، وتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل.
عاطفيًا: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة في تعاملك معه.
صحيًا: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.