حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني يتحدث عن بعض التشويق وعن تغيير يكون بالإجمال لمصلحتك، وتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل.





عاطفيًا: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة في تعاملك معه.





صحيًا: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا.



