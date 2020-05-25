حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 25 مايو 2020
الإثنين 25/مايو/2020 - 01:51 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا ويشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد.
عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.
صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.