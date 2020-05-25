حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا ويشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد.





عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.





صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.



