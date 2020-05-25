أطفال «الصراعات».. نجوم السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي قصص إنسانية لأطفال لاقت تعاطف العديد من المتابعين، وبقيت مخلدة في الأذهان ويتذكرها البعض من وقت لآخر، فهناك مئات الأحداث المأساوية حول العالم، سواء في حروب طاحنة أو ثورات للطبيعة أو مجاعات، ولكن بعضها يظل عالقًا في ذاكرة البشرية من هول الآلام.وبعد تصدر طفل النظارة الحديدية اليمني النازح محمد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، يرصد "الدستور" في هذا التقرير الأطفال الذين شغلوا السوشيال ميديا بسبب معاناتهم.- إيلان الكردي 2015أصبحت صورة الطفل إيلان الكردي الذي توفي غرقًا أثناء محاولة عائلته الهروب من الحرب الدائرة في سوريا جرحًا في جبين الإنسانية التي لم تستطع توفير الأمن له ولأسرته وآلاف مثلها، ما دفعهم للمخاطرة بحياتهم للهرب من الموت جوعًا أو قصفًا أو ذبحًا في بلادهم إلى الموت غرقًا.- عمران السوري 2016جسدت صورة عمران السوري، الذي يبلغ من العمر 5 أعوام مأساة أطفال سوريا في ظل الحرب التي يعيشونها، وتصدرت صورته وسائل الإعلام العالمية، حيث ظهر عمران السوري بعدما تم إنقاذه من تحت أنقاض أحد المباني المهدمة في المنطقة الشرقية لحلب، وظهر فيها شاردًا مذهولًا وهو جالس على كرسي عربة الإسعاف، وكان يغطي وجهه بيده الملطخة بخليط من الدماء والتراب.- فتى النظارة الحديدية 2020ألهمت قصة الطفل اليمني صاحب النظارة الحديدية، والتي صنعها لمساعدة أسرته لشراء ثياب العيد العديد من رواد التواصل الاجتماعي، ولاقت صورته تفاعلًا كبيرًا، وبعد 27 ساعة من عرضها وصل سعر النظارة إلى مليونين ونصف المليون ريال يمني.