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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 25 مايو 2020

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 25 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: كن أكثر ترويًا لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.
عاطفيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا.
صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.

الثور
مهنيًا: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.
عاطفيًا: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.
صحيًا: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعًا ما.

الجوزاء
مهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني يتحدث عن بعض التشويق وعن تغيير يكون بالإجمال لمصلحتك، وتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل.
عاطفيًا: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة في تعاملك معه.
صحيًا: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا.

السرطان
مهنيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.
عاطفيًا: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب.
صحيًا: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.

الأسد
مهنيًا: تبدو اليوم منفعلًا أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.
عاطفيًا: عليك ان تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.
صحيًا:

العذراء
مهنيًا: مبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.
عاطفيًا: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.
صحيًا: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.

الميزان
مهنيًا: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين والمتربصين بك شرًا.
عاطفيًا: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.
صحيًا: تكون الإرادة صلبة جدًا وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.

العقرب
مهنيًا: وصول القمر إلى السرطان الصديق يشير إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.
عاطفيًا: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.
صحيًا: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.

القوس
مهنيًا: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيدًا.
عاطفيًا: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعًا لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.
صحيًا: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.

الجدي
مهنيًا: قد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناك؛ إلا أن جوبيتير الذي يشكل مربعًا دقيقًا مع ساتورن يعني أنك معرض لافتقاد أمر ما.
عاطفيًا: يختبر هذا اليوم علاقة زوجية ويضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك ليثير عصبيتك ويبقيك في حالة من التوتر.

الدلو
مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك وتفرض سلطتك في عملك وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديدًا أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.
عاطفيًا: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمرًا قديمًا، أو يجعلك تراجع ما فات.
صحيًا: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.

الحوت
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا ويشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد.
عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.
صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.

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