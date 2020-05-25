حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 25 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 25 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: كن أكثر ترويًا لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.عاطفيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا.صحيًا: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعًا إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضيًا.الثورمهنيًا: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.عاطفيًا: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه.صحيًا: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعًا ما.الجوزاءمهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني يتحدث عن بعض التشويق وعن تغيير يكون بالإجمال لمصلحتك، وتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل.عاطفيًا: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن أكثر ليونة في تعاملك معه.صحيًا: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسيًا وجسديًا.السرطانمهنيًا: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.عاطفيًا: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب.صحيًا: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.الأسدمهنيًا: تبدو اليوم منفعلًا أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.عاطفيًا: عليك ان تكون مستعدًا للمرحلة المقبلة، وخصوصًا أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.صحيًا:العذراءمهنيًا: مبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.عاطفيًا: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.صحيًا: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.الميزانمهنيًا: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتًا بين سائر المنافسين والمتربصين بك شرًا.عاطفيًا: يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.صحيًا: تكون الإرادة صلبة جدًا وعزيمتك لا تلين أمام جميع المغريات المضرة بالصحة.العقربمهنيًا: وصول القمر إلى السرطان الصديق يشير إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.عاطفيًا: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.صحيًا: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.القوسمهنيًا: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيدًا.عاطفيًا: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعًا لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.صحيًا: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.الجديمهنيًا: قد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناك؛ إلا أن جوبيتير الذي يشكل مربعًا دقيقًا مع ساتورن يعني أنك معرض لافتقاد أمر ما.عاطفيًا: يختبر هذا اليوم علاقة زوجية ويضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال.صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك ليثير عصبيتك ويبقيك في حالة من التوتر.الدلومهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك وتفرض سلطتك في عملك وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديدًا أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.عاطفيًا: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمرًا قديمًا، أو يجعلك تراجع ما فات.صحيًا: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.الحوتمهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا جريئة وخيارات وحلولًا مهمة جدًّا ويشير إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك على مختلف الصعد.عاطفيًا: خذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.