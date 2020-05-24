مخرج «البرنس»: محمد رمضان وش السعد عليّ

قال المخرج محمد سامي إن الفنان محمد رمضان وجه السعد عليه، وهو ممثل كبير، وعندما بدأنا في تصوير العمل لم نفكر سوى في النجاح على مسلسل "الأسطورة".وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "فكرنا كيف يكرمنا الله ونتفوق على نجاح الأسطورة، وأن أكثر شيء أسعده وجود المساحات للفنانين الآخرين" وقال إنه أول مرة يلاحظ وجود مساحات.وأكد الفنان محمد رمضان: "المسلسل المقبل سيكون الدرس نفسه والمساحات الكبيرة نفسها بين كل الشخصيات والمسلسلات التي تركت أثرا في الجمهور".