أشهر الأطباق الشعبية فى عيد الفطر بمحافظات مصر

يأتي العيد ببهجته بين الناس وأطباقه الشهيرة التي تختلف من منطقة إلى أخرى داخل ربوع مصر، ولهذا نأخذكم في جولة حول أهم الأكلات الشعبية والتراثية لعيد الفطر بعدد من مناطق ومحافظات مصر، بحسب مؤسسة "yadaweya" للحرف اليدوية.الواحاتتشتهر الأسر الواحاتية، بأكل المنبار ومحشي ورق العنب في أول أيام العيد، حيث تصنع الأطباق الكبيرة من تلك الأكلات خاصة فى البيوت التي مازالت تتسم بنظام العائلات.مدينة بلاطأشهر أطباقها في العيد، الكبدة والأرز حيث يتناولها الأهالي في مدينة بلاط خلال عيد الفطر، ويتم تحضيرها فى المنازل من الصباح الباكر وتوضع فى أطباق وبجوارها العيش الشمسي.كما أنه ومن الوجبات الأساسية أيضًا هي "المريسة"، وهي تتكون من خليط "المشمش المجفف، والبلح العجوة"، حيث تقوم ربة المنزل بتجهيز المريسة بكميات كبيرة لتوزيعها على أهل المنزل والضيوف.مدينة الفرافرةيعد من أشهر الأطباق لديهم "منين أو منون البلح"، وهى وجبات يتم تحضيرها في العيد، كأحد مظاهر العيد بمدينة الفرافرة وقراها، وتحرص ربات البيوت على تصنيعها بالأفران الحديثة.قرية الخرطوم بالبحيرةتشتهر بعمل فتة الرقاق باللحم، فهي الأكلة الأصل في قرى الخرطوم وعارف وشرق بولاق، حيث تحرص ربات البيوت على خبز الرقاق، وتجهيزه قبل حلول العيد.سيوةيحرص كل بيت سيوى على إعداد "المربوعة" وهى غرفة استقبال الضيوف وتوضع بوسطها منضدة بها كافة أشكال المكسرات والمخبوزات والحلوى، وصباح العيد تقدم أنواع الحلويات و"جعالة العيد" وهي عبارة عن تمر وحليب وزبيب ولوز وفستق وكعك العيد، وبعد صلاة العيد تجهز النساء العيش المقطع وهو عبارة عجين مفرود ويقطع شرائح رفيعه وتسلق في الحليب وتقدم مع العسل الأسود والسمن البلدي.صعيد مصريشتهر الصعيد بعمل "كعك العيد" و"فطائر النشابى" و"الشعرية، وأيضا الملوحة وهى الأكلات التى كانت تسيطر على مائدة عيد الفطر، حيث يفضلون تناولها بعد شهر كامل من البعد عنها خلال صوم رمضان.مطروحفي عيد الفطر مع دخول العشر الأواخر منه، يقوم اهل مطروح بتجهيز العيش المقطع وشراء العسل والسمن، ليقدم صباح العيد وهو شبيه للمكرونة "الاسباجيتي" أو "المخروطة"، ولكن حجمه أكبر.بني سويفيحرص أهالي قرى بنى سويف على إعداد الفطائر و"الفايش" و"القرص" كما أن الأسر السويفية الريفية تقوم بخبز الفطير المشلتت والرقاق باستخدام فرن بلدى.شلاتينتشتهر مدينة شلاتين بـ"مشروب الجبنة"، وهو المشروب المفضل لهم بالمنطقة أول أيام العيد، ويتم تجهيزه من خلال عملية التحميص اليدوي للبن الأخضر، عن طريق قليه داخل إناء مصنوع من الفخار، حتى يتحول إلى البني الغامق، ويضاف خلاله إلى البن قليل من حبات القرنفل والزنجبيل.جنوب سيناءيهتم أهل جنوب سيناء بتقديم "الفراشيح" وهي من أكثر الوجبات المشهورة في العيد بجنوب سيناء، والمشروب الرسمي في الديوان هو القهوة العربية التي تقدم للضيوف في العيد بشكل تقليدي متوارث.الدقهليةاعتاد أهالي مدن وقرى محافظة الدقهلية على تناول اللحوم، والمحشى في اليوم الأول، ثم الفسيخ، والسمك ثاني يوم خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك.أسيوطيفضل أهل مدينة أسيوط شراء الرنجة والفسيخ منذ يوم الوقفة وطوال أيام الاعياد، لأنها من ضمن عاداتهم التى توارثوها منذ القدم وحتى الآن.دمياطتشمل مائدة الدمايطة أول أيام العيد، أطباق الكعك والبسكويت، أما وجبة الغداء فتشمل الفسيخ والرنجة للفصل بين الوجبات الدسمة التي تم تناولها خلال شهر رمضان.القليوبيةمن عاداتهم في العيد عمل الترمس وحمص الشام والفول المملح والملانة وتقديمها مع الكعك والبسكويت للمهنئين بالعيد.المنيايتم تقديم الكعك والبسكويت والحلوى، إضافة إلى الطبق الرئيسي على الإفطار في الصباح عقب الانتهاء من صلاة العيد وهو طبق "الكبدة البلدي"، وفي وجبة الغداء تشتهر المحافظة بقيام الأسر المنياوية بتحضير الحمام والمحاشي.الشرقيةتفضل القبائل العربية بالشرقية عمل وجبات الأسماك الشهية التي يجلبوها من بحيرة البردويل، وتكون تلك الموائد فرصة لصفاء النفوس واللقاء.الأقصريعرف العيد في الأقصر بعيد الفايش والكعك والبسكويت فهي أهم وجبات الإفطار.السويسيحرص مواطنو السويس، على تناول الكشري الأصفر مع الرنجة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والمأكولات البحرية، وخاصة الصرمباء "من فواكه البحر" والتي تمتاز بطعمها المالح ولحمها اللذيذ، ويقبل المواطنون على شرائها في العيد ويتناولونها كتسالي وحدها أو مع سمك الحريد المجفف، أو ما يسميه البعض سمك "بكالا"، وذلك بعد وضعه في الماء ليصبح رطبا، أو يتم تقطيعه لتناوله مع الكشرى الأصفر.الباديةوفي البادية تعد الوجبة الأشهر في العيد هي "المفروكة"، وتتكون من "المجردق" وهو عبارة عن عيش يتم تسويته على نار الحطب، ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويتم خلط التمر بالعيش مع إضافة السكر والسمن وفركهما مع بعضهما حتى يمتزجا سويًا، وتوضع المفروكة في طبق ويقدم معها اللبن، وهناك بعض النساء البدويات اللاتي يقمن بإعداد اللبن الذي يقدم مع المفروكة في البيت من الماعز أو الأغنام، كما كان أيضا من أبرز أكلات أهل البادية في عيد الفطر "العصيدة"، ويتم تجهيزها بعد طحن الشعير أو الدقيق بالرحى وغربلته.