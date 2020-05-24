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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

راسل سائق فريق وليامز يفوز بسباق موناكو الافتراضي لـ«فورمولا1»

الأحد 24/مايو/2020 - 11:04 م
فورمولا1
فورمولا1
وكالات
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حقق البريطاني جورج راسل سائق فريق وليامز لسباقات سيارات فورمولا1- اليوم، اللقب الثاني له على التوالي في سباقات بطولة فورمولا1- الافتراضية.

وأحرز راسل 22 عاما لقب سباق موناكو اليوم الأحد بعد 39 لفة على مضمار المدينة "المحاكى" متفوقا بفارق كبير على المكسيكي إستيبان جوتيريز سائق فريق مرسيدس.

وكان المركز الثالث في السباق من نصيب الفرنسي شارل لوكلير سائق فريق فيراري.

وكان راسل انتزع لقب سباق برشلونة الافتراضي من لوكلير قبل أسبوعين؛ ليحتل لوكلير المركز الثاني وقتها.

واحتل ديفيد شوماخر، نجل رالف شوماخر وابن أخ الأسطورة الألماني مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم لفورمولا1-، المركز العاشر في سباق موناكو الافتراضي.

وتهدف بطولة فورمولا1- الافتراضية إلى منح بعض المتعة لمشجعي سباقات سيارات فورمولا1- في ظل العطلة الحالية وتوقف المسابقات الرسمية؛ بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك في البطولة التي تقام سباقاتها أيام الأحد أيضا العديد من سائقي فرق فورمولا1- كما يشارك فيها بعض سائقي الفئات الأخرى من السباقات.

كما شهدت البطولة مشاركة نجوم كرة قدم بارزين مثل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني سابقا ومهاجم أرسنال الإنجليزي حاليا، والذي احتل المركز السادس عشر والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والذي احتل المركز الثالث عشر.

ولم يشارك الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري لسباقات فورمولا1- ومنافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في البطولة حتى الآن.

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