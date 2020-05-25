يسرا تبكى على الهواء وتكشف سر تأثرها بمشهد الوفاة في «خيانة عهد»

قالت الفنانة يسرا، إنها بكت خلال مشهد وفاة ابنها في خيانة عهد خرج بهذا الشكل، لأنها استرجعت لحظة وفاة والدتها.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "كنت باسترجع لحظة وفاة والدتي، وهو ده حصلي مع أمي، في لحظة بتحس إنك ولا حاجة، ومش قادر تصدق إنك معدتش هتشوفها".وبكت يسرا، وهي تقول: "أمي كانت الأب والأم والصديقة، ضحكتها كانت بتضحكني، كنت بأموت من الضحك على ضحكتها".حظى المشهد الذي قدمته النجمة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" بردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، حيث أثنى جمهورها على رد فعلها تجاه صدمة موت ابنها "عهد" على يد خالته "فرح" حلا شيحة.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.