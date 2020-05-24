أحمد زاهر: وصلتنى رسائل تهديد بعد خطف ابنة رضوان البرنس

كشف الفنان أحمد زاهر، عن أنه تعرض للتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دور «فتحي» في مسلسل «البرنس»، قائلا إن التهديدات وصلت إلى هاتفه المحمول، بعد تسريب رقمه الخاص.وأضاف خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن رسائل التهديد مضمونها: «هنجيب حق رضوان»، و«هنرجع مريم».ولفت إلى أنه صُدم عندما تحدث معه رجل وزوجته وسجلوا المكالمة معه، ثم أذاعوها على شبكة الإنترنت دون استئذان، مضيفًا: «بعد حلقة خطف البنت تعرضت لهجوم بشكل غير طبيعي».وأرجع السبب في ذلك إلى أن شخصية فتحي لديها كم كبير من الظلم والقسوة ولا يحب سوى نفسه.