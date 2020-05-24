العراق تبحث مع فرنسا التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم مجالات التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب الكاظمي أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق.