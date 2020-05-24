أبطال «خيانة عهد» ضيوف منى الشاذلي الخميس والجمعة

يحل أبطال مسلسل «خيانة عهد» ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc يومي الخميس والجمعة.يأتي اللقاء كأول ظهور إعلامي لأبطال المسلسل سويا، بعد انتهاء الموسم الرمضاني الحالي.وشهد برومو الحلقة رقص وغناء الأبطال مع منى الشاذلي بطريقة لطيفة، في مقدمتهم يسرا وبيومي فؤاد وسلوى عثمان وعبير صبري ومصطفى درويش وتيام قمر وخالد سرحان وخالد أنور وشريف حافظ والمؤلف أحمد عادل.يتحدث الضيوف عن كواليس مشاركتهم في الموسم الرمضاني الماضي، وتعليقهم على ردود الفعل الواسعة على المسلسل، فضلا عن المواقف الطريفة التي جمعتهم خلال العمل.يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.