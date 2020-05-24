الإفراج عن نزلاء الحق العام بسجون السودان بمناسبة عيد الفطر

أكملت السلطات السودانية إطلاق سراح جميع نزلاء الحق العام بالخرطوم والولايات، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.وأطلقت السلطات سراح آخر دفعة، وعددها 600 نزيل، وذلك تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، والنائب العام السوداني تاج السر الحبر.وأشادت عائشة موسي موسى بالجهود التي بذلتها كافة الجهات وتعاونها من أجل تفريغ السجون من النزلاء، مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.