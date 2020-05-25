4 إرشادات صحية عند شراء وتناول الرنجة والفسيخ خلال العيد

حددت الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات برئاسة المهندس عبد المنعم خليل، عدد من الإرشادات الصحية عند شراء الرنجة والفسيخ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعا لتعرض صحة المواطنين لخطر الإصابة باشتباه التسمم الغذائي.وجاءت نص تلك الإرشادات كالآتي:- عند شراء الأسماك المملحة أنه في حال تغيير لون الجلد والخياشيم اللي البني ورائحتها كريهة وغير متماسكة القوام يجب تجنب شرائها لتعرضها لحالات فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.- عند شراء الرنجة يجب التأكد من خلال الفحص الظاهري السمكة بأنها متماسكة القوام ولامعة الشكل وخالي من التعفن وعدم التصاق الالوان في الأيدي.- التأكد من البيانات على الرنجة من تواريخ الإنتاج والصلاحية والمنشأ.- يجب عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة تناول كميات كبيرة من المياه وانواع من الخضار مثل الخيار والخص والليمون والبصل والفاكهة مثل البرتقال لتقليل أى أعراض تضر بالصحة.