راغب علامة بسهرة العيد: كورونا مفتعل وندفع ثمن صراع الجبابرة

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة سهرة عيد الفطر عبر فضائية mtv اللبنانية، وبدأها بأغنية «قلبي عشقها».وقبل بدء الفقرة الغنائية، أكد راغب علامة أن فيروس كورونا مفتعل وأن الإنسانية تدفع ثمن صراع الجبابرة حول العالم.كما تحدث عن الفساد، مؤكدًا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولا حل في لبنان إلا عبر استلام الجيش اللبناني السلطة.ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال السهرة باقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها، خاصة في ظل منع إقامة حفلات غنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.