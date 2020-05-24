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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يدافع عن مستشاره المتهم بانتهاك قيود كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 08:31 م
جونسون
جونسون
وكالات
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دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مستشاره دومينيك كامينجز خلال مؤتمر صحفي اليوم، رافضا الدعوات لفصله لانتهاكه المتكرر لقواعد الإغلاق.

وقال جونسون إنه بعد مناقشات مفصلة مع كامينجز، فإنه قد خلص إلى نتيجة أن مساعده الكبير "اتبع غرائز كل أب، ولا أقلل من شأنه جراء ذلك".

واستطرد جونسون قائلا إنه " من جميع النواحى، فقد تصرف بمسؤولية وبشكل قانوني وأمانة".
وعقد جونسون المؤتمر الصحفي ردا على ضغوط لإقالة كامينجز ليس من جانب المعارضة فقط، بل ومن داخل صفوف حزبه المحافظين.

ووفقا لتقارير إعلامية، سافر الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية 430 كيلومترا من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام في نهاية مارس، بينما كانت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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